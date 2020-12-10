بعد أنباء عن ارتباطهما.. لن تُصدق فارق العمر بين هنا شيحة ومحمود شاهين (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع انتشار عدة أنباء عن ارتباط الفنانة هنا شيحة والفنان الشاب محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وحفيد النجمة الراحلة زهرة العلا.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من أسرة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين فإن العلاقة بين هنا شيحة ومحمود شاهين بدأت منذ أشهر قليلة، وحتى الآن لم يحدد الطرفان ما إذا كانت علاقتهما ستتحول إلى زواج وتأخد الشكل الرسمي لها، أم ستبقى مجرد قصة حب لا يعترفا بها على العلن.

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وأشارت المصادر أيضًا إلى أن الفنانة هنا شيحة تكبر محمود بـ 11 عام، فهي تبلغ من العمر 34 عاماً، فيما يبلغ هو 23 عاماً فقط.

هنا تزوجت من قبل من مهندس الديكور فوزي العوامري، وانجبت منه طفلين، ثم انفصلت عنه وتزوجت منذ عام بالفنان أحمد فلوكس، إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً.