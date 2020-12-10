النيابة تحيل عبير بيبرس إلى الجنايات بتهمة قتل زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد فترة من التحقيقات قررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها بعد طعنه 3 طعنات في الصدر والقلب.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ممثلة مصرية تدعى عبير بيبرس، لاتهامها بقتل زوجها في يوليو الماضي.

وخلال التحقيقات اعترفت عبير بقتل زوجها خلال شجار بينهما في منزل الزوجية في البساتين، واعترفت أنها قتلت زوجها متعمدة وأنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية.

وكشفت عبير أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التى تعمل فى منزلها بالبساتين إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجاء نص اعترافات المتهمة عبير بيبيرس في جلسة محاكمتها “كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى”، كما كانت الجملة المكررة علي لسان عبير طوال الجلسة: قتلت جوزي وكانت ساعة شيطان”

وأضافت المتهمة، أنها نفذت الجريمة بالمصادفة ليلة ارتكاب الجريمة، بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

عبير بيبرس فنانة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان: ”كما تدين تدان”.

في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدى إلسع وفلسع بطولة كل من الفنان شريف صبحى ومنير مكرم وآمال رمزى، والذى ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.