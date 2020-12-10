بعد احتفائها لمدة 62.. منيرة سنبل بطلة فيلم شارع الحب تظهر بملامح صادمة.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد اختفائها لأكثر من 62 عاماً، فاجئت النجمة المصرية منيرة سنبل، بطلة فيلم شارع الحب، الجمهور بأول ظهور لها.

الفنانة رانيا فريد شوقي، نشرت في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستجرام، صورة جمعتها ببطلة فيلم عبد الحليم حافظ الشهير، لتكشف الصورة عن تغير كبير في ملامحها.

رانيا فريد شوقي، كتبت على الصورة التي جمعتها بمنيرة سنبل: “الفنانة القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها ميرفت في فيلم شارع الحب هي الناس دي حلوين ازاي كده تواضع واحترام و طيبة و رقي”.

التعليقات عبرت عن إعجابها بجمال النجمة القديرة على الرغم من تقدم عمرها، حيث استعاد الجمهور ذكرياتهم مع الفيلم الشهير واستعادو أحداثه مرة أخرى.