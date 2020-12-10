رنا سماحة تظهر بإطلالات مثيرة في ليلة الحنة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - في إطلالات مثيرة ظهرت الفنانة رنا سماحة في مجموعة جديدة من الصور خلال احتفالها بليلة حنتها على خطيبها الملحن سامر أبو طالب.

رنا نشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وظهرت فيها بـ6 إطلالات منها الساري الهندي وجلابية بلدي وفستان زفاف أبيض قصير وغيرها.

رنا سماحة احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر 2020، وقررا أن يكون الزفاف نهاية العام الجاري.

أما عن بداية تعارفها بسامر قالت إنه صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية.