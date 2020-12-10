شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ظهور مقاطع جديدة لبطلة الفديوهات الاباحية لـ” مني فاروق “ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول ظهور في أول مقابلة تلفزيونية لها بعد فضيحة الافلام التي تم تسريبها مع المخرج خالد يوسف أطلّت الفنانة المصرية منى فاروق لأوّل مرة في لقاء متلفز تطرقت فيها إلى حياتها ومصاعب الدنيا .

وقالت منى فاروق في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر ضمن حلقة من برنامج “الترابيزة”، إنّها “طيّبة لدرجة العبط” , مشيرة أن هناك مواقف عدة لا تستطيع نسيانها متمنيةً لو كان والدها بجانبها فيها .

وقالت منى فاروق إن حلمها منى فاروق أن يترحّم الناس عليها ويقولوا حينما تموت إنها قدّمت أمور ايجابية , موضحة الى أنّها بعد الازمة التي مرّت بها لم يعد عندها ثقة بأحد، وأنها لا تبني علاقات صداقة جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيل شيما الحاج ومنى فاروق اواخر 2019 بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج الشهير خالد يوسف.