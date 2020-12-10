شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. رانيا يوسف هتفرجك اللي عمرك ما شوفته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حضرت الفنانة رانيا يوسف منذ لحظات، على السجادة الحمراء بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات الحفل الختامي، الذي انطلق قبل قليل.

وظهرت رانيا يوسف، على السجادة الحمراء بفستان أبيض، مفتوح من الأمام، لتفاجئ بها الحضور، بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في فعاليات المهرجانات والمناسبات السابقة ومهرجان القاهرة السينمائي.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.