«زنا المحارم».. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها في مهرجان القاهرة السينمائي

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة المتألقة إلهام شاهين على مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين، وفيلماه الجديد «حظر تجول».

وخلال لقائها على قناة «DMC» الفضائية، فقد عبرت الفنانة إلهام شاهين عن أمنيتها بالحصول على جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها «حظر تجول»، مشيرةً إلى أن الدور الذي قدمته في «حظر تجول» جديد ومختلف.

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وأوضحت الفنانة المتألقة إلهام شاهين في تصريحاتها أن الفكرة التي يتناولها فيلم «حظر تجول» جديدة ومختلفة وأكدت أن المخرج أمير رمسيس أصر على تناول قضية زنا المحارم بالعمل بدون خدش الحياء للجمهور، وأكدت أن من يرتكب تلك الجريمة يستحق القتل مئة مرة.

يختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.