بفستان مكشوف.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

شاركت الفنانة المتألقة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من أحدث ظهور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت الفنانة سمية الخشاب في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بفستان اسود لامع، بأكمام طويلة، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة رافعة شعرها الي اعلي بطريقة ملفتة.

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وجدير بالذكر أن الفانة المتألقة سمية الخشاب قد طرحت في وقت سابق أغنية «عربية أنا»، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية “يا تصيب يا تخيب”، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.