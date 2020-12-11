هنا شيحة تتعرض للاغتصاب من زوجها.. وهذا ما قالته للجمهور (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الفنانة المتألقة هنا شيحة جمهورها ومتابعيها بالحديث عن دورها في فيلم «النهاردة يوم جديد»، والذي شاركت فيه برفقة عدد كبير من نجوم الفن.

وخلال لقاء تليفزيوني لها على هامش حفل ختام الدورة الثانية وأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبرت عن سعادتها الكبيرة بمشاهدتها فيلم «حظر تجول» خلال مهرجان القاهرة السينمائي، وهنأتهم على هذا العمل الذي وصفته بالرائع.

«زنا المحارم».. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بعد أنباء عن ارتباطهما.. لن تُصدق فارق العمر بين هنا شيحة ومحمود شاهين (شاهد)

وتحدثت الفنانة المتألقة هنا شيحة عن أعمالها القادمة، حيث كشفت عن أنها تستعد لتقديم مسلسل مع المؤلف هيثم دبور عن شخصية «نادية» للفنانة فاتن حمامة في فيلم «الليلة الأخيرة».

وأوضحت الفنانة المتألقة هنا شيحة أنها تأخذ العمل من جانب نفسي، وأشارت أن هذا العمل به تحد أكبر، وأشارت الفنانة هنا شيحة خلال تصريحاتها أنها تبدأ غدا تصوير فيلم «النهاردة يوم جديد»، وأوضحت أنه يتحدث عن امرأة زوجها يغتصبها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد في القانون ما يدافع عن هذه الواقعة، لذلك أرادوا أن يلقوا النظر عليه، ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.