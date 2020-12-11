بعد أزمة البطانة.. رانيا يوسف تظهر في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدون ملابس داخلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - على عادة الفنانة المتألقة رانيا يوسف إثارة الجدل في المناسبات الفنية والمهرجانات، تسببت إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موجة من الانتقادات.

وبحسب ما جاء في الصور المتداولة لإطلالاتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لرانيا يوسف بزاوية خلفية كشفت كارثة بفستان الفنانة.

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وبحسب الصور التي انتشرت بشكل كبير، فقد أظهرت زاوية التصوير لفستان رانيا يوسف، أن فستان الحفل الختامي دون بطانة بل وأنها لا ترتدي أسفل الفستان أي ملابس على حد وصف الجمهور، ما أظهر وأبرز تفاصيل من جسمها، وتسبب في موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

وتعرضت رانيا يوسف لموجة حادة من الانتقادات، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «المرة دي نسيت كل حاجة مش البطانة بس»، وقال آخر: «أستاذة رانيا انتي مش بردانة؟ طيب مش حاسة بهوا؟»

وحضرت رانيا يوسف الحفل الختامي للدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات الحفل الختامي، الذي انطلق قبل قليل، إذ ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أبيض، مفتوح من الأمام.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.