شبيهة ميرنا المهندس تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

تسببت شبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

وتبين أن شبيهة الفنانة ميرنا المهندس هي مصممة الأزياء الشهيرة ندى أكرم، والتي أُثير أنها تجمعها صلة قرابة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

لن تصدق سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي

فنان شهير يكشف مفاجأة غير متوقعة عن مخطط عمرو دياب في الترويج لانفصاله عن دينا الشربيني

وفي أول تعليق لها على تلك الانباء، قالت مصممة الأزياء ندى أكرم في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا اسمي ندى أكرم ومش اخت ميرنا المهندس الله يرحمها بس ده شرف ليا».

وتصدر هاشتاج شبيهة ميرنا المهندس، مؤشرات البحث على موقع التغريدات القصيرة تويتر، ليتساءل النشطاء عن هوية تلك الفتاة، التي اتضح أنها مصممة الأزياء ندى أكرم.