بسبب لقاح كورونا.. نسرين طافش بين جمهورها على مواقع التواصل (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة السورية نسرين طافش، وذلك في تصريح لها عن اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

ومن خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أثارت نسرين طافش حالة من الجدل بحديثها عن لقاح فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، إذ أبدت شكها في اللقاح الجديد.

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وبحسب ما جاء في تغريداتها، فقد شككت نسرين طافش في مدى فعالية اللقاح، حيث قالت: «أنا أومن بالعلم المبني على الأبحاث… طالما لا يوجد دليل موثوق وبينة موثوقة شفناها وبما انو اي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهر للتأكد من أنه آمن… فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث و التفكير على الأقل… ان لم نقل الرفض التام».

وتابعت نسرين طافش، في التغريدة الثانية: «بتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح فيروس كورونا المسوقين له و المتعصبين له يقدموا لنا بحث تفصيلي عن مكونات اللقاح و يشرحوا لنا بالأدلة و البراهين العلمية .. لانو الموضوع بات مشبوه جدا و عليه الف علامة استفهام… اما لو بقي الدليل (قالولو) فالله يحمي الناس الي أخدو اللقاح».

وكتبت طافش، في ثالث تغريدة: «أومن أن الصحة النفسية هي العامل الاكبر بالحفاظ على صحتي الجسدية لذلك امارس التأمل بفوائده العظيمة وتمارين التنفس السليم… ولذلك أؤمن بحفظ الله وحمايته لي مع الأخذ بأسباب الصحة الطبيعية قدر استطاعتي».