في أول ظهور لها من فترة الحمل.. شاهد كيف تغيرت ملامح دينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة حديثة للفنانة دينا الشربيني، زعموا أنها أول ظهور لها خلال حملها من الفنان عمرو دياب.

وبحسب ما جاء في الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فقد ظهرت الفنانة دينا الشربيني برفقة الفنان عمرو دياب.

شبيهة ميرنا المهندس تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

بعد أزمة البطانة.. رانيا يوسف تظهر في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدون ملابس داخلية

وظهر على الفنانة دينا الشربيني في الصورة أثار الحمل، حيث بدت ببطن منتفخ وبوجه منتفخ أيضًا مما غير في ملامحها بشكل كبير.

ويُذكر أن في الآونة الأخيرة، تزايدت الإشاعات والأنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني في ظلّ صمت الثنائي عن التصريح بالنفي أو تأكيد ما يُنشر عن انفصالهما.

وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.