أول ظهور لزوجة أحمد أمين.. وملامحها تفاجئ الجمهور (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعموا أنها للفنان الكوميدي الساخر أحمد أمين، وذلك في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت زوجة أحمد أمين مرتدية الحجاب.

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وتسببت الصورة في موجة كبيرة من ردود الأفعال من قبل الجمهور، حيث عبر الكثيرون عن اندهاشهم من مدى الشبه بين الفنان أحمد أمين وزوجته.

ويُذكر أن أحدث الأعمال الفنية للفنان أحمد أمين كان مسلسل «ما وراء الطبيعة»، والذي أنتجته شركة «نتفليكس»، وهو مقتبس من سلسلة «ما وراء الطبيعة» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وعن المسلسل، قال أحمد أمين خلال أحد اللقاءات التليفزيونية إنه عندما عرض المخرج عمرو سلامة عليه دور رفعت اسماعيل لم يرى نفسه في الدور وأن الفنان أحمد أمين رد عليه بالرفض وطلب منه ترشيح ممثلين آخرين.

وقال أحمد أمين مشهد الجثث في بركة الدم كان أكتر مشهد مرهق نفسيًا ليا في «ما وراء الطبيعة» خصوصًا إننا كنا بنعيد المشهد كتير.. والمشاهد اللي تحت المية كانت مرهقة بدنيًا جدًا