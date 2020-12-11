شكرا لقرائتكم خبر عن بجسم عريان بالكامل – شاهد يسرا اللوزي ركبت الترند والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت يسرا اللوزي في الصورة التي نشرتها علي إنستجرام خلال فترة حملها وبشكل عاري سبب عليها الهجوم الشديد من الجمهور، والعديد من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت الصورة في حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر الفنانة صورة لها بالأبيض والأسود، أثناء فترة حملها.

وظهرت يسرا فى الصورة التى مكشوفة البطن اثناء حملها، رافعة شعرها إلى أعلى، دون التكلف بارتداء الملابس، وعلقت على الصورة بقولها :”حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة فى حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المشروع”.

وانهالت التعليقات، على صورتها حيث علق أحد المتابعين: “حبيتي تشاركينا بطنك العريانة اللي هتشهد عليكي يوم ما تقفي امام ربنا وانتي معرياها كده. اول حاجة لفتت نظري في الصورة ايه عارفة؟ قلت لنفسي هي متجوزة ايه؟ نفسي اعرف اللي ميغيرش علي اهل بيته ده ايه.. عارفه ده لا ليه علاقة بمتحضر ولا منفتح.. بلا وكسة”.

وكانت يسرا اللوزي، رزقت بمولدتها الثانية، و اطلقت عليها اسم “نادية”، و علقت علي صورة نشرتها لقدم طفلتها : “ وصلت”نادية” بالسلامة الحمد لله و بكده بقيت “أم البنات” شكراً لكل الناس اللى سألت عليا و وقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة”.

الجدير بالذكر أن يسرا اللوزي ، بدأت التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما كانت طالبة، ولكن جاءت فرصتها الأولى للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه إسكندرية – نيويورك في عام 2004. سنة تلو الأخرى ، أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها: قبلات مسروقة، وبالألوان الطبيعية، وهليوبوليس، وميكروفون، كما شاركت في بطولة مسلسلات مثل: خاص جدًا، وخطوط حمراء، وفيرتيجو، ودهشة.

كانت آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي هو مسلسل “ بخط الأيد ” مع أحمد رزق و سوسن بدر، و عدد كبير من النجوم.