شكرا لقرائتكم خبر عن بالاحمر الناري – اتفرج اخت هيفاء وهبى بصدر عريان وتكشف ما بين رجليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجاوزت وتخطت النجمة الاستعراضية اللبنانية رولا يموت الاخت الغير شقيقة للنجمة اللبنانية هـيفاء وهبـي الخطوط الحمراء باطلالة نارية جديدة حمراء كاشفة عن مناطقها الحساسة بوقاحة مفرطة حسب وصف الجمهور

وظهرت يموت في الصور التي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي في انستجرام بالبكيني الأحمر المثير ومكياج قوي أبرز ملامح أنوثة وجمالها في اطلالتها النارية الجديدة

وعلقت على اطلالتها بالقول:

“أنا أنثى أنا نار”

وكشفت يموت شقيقة هيفاء وهبي عن اطلالتها الجديدة المأخوذة من فيديو كليب قادم لأغنيتها الجديدة عن مفاتنها بشكل بارز بالبكيني الأحمر الناري مع السوط المعتاد والذي اتهمت فيه بشخصيتها السادية تجاه الرجال أكثر من مرة

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي انقسم الى قسمسن حيث تغزل القسم الأول باطلالة شقيقة وهبي وأثنى على جرأتها وتغزل بجمالها ورشاقة منحنياتها المثيرة

بينما هاجمها القسم الآخر بسبب وقاحتها المفرطة في اظهار مفاتنها وهرها شبه عارية للجمهور بشكل فاضح وعلني وربط اسمها باسم شقيقتها النجمة هيفاء وهبي في أكثر من مناسبة

والجدير بالذكر ان ان يموت تدعم شقيقتها هيفاء وهبي في الكثير من المناسبات عبر شبكات ااتواصل الاجتماعي وتحرص على متابعتها بشكل حثيث في حياتها الخاصة

ويشار الى ان وهبي كانت قد شاركت في بطولة مسلسل أسود فاتح رفقة معتصم النهار كما احتلت الترند المصري بعد أنباء مشاركتها للنجمة المصرية يسرا في بطولة عملها الرمضاني المقبل