شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. هيفاء وهبي بأفخاذ عارية وعايز تولع السيجارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام صورة قديمة من الفوتوسيشن الذي خضعت له في عيد ميلادها الاخير

وظهرت وهبي للجمهور باطلالة ضجت فيها أنوثة بفستان ذهبي اللون وأفخاذ عارية ممتلئة وشعر أسود لائم اطلالتها الذهبية وأضفى عليها أنوثة ووصفها الجمهور على اثرها بقمر لبنان

وانهالت التعليقان من جمهور وهبي على صورتها وظهورها الجديد وتغزل المتابعون باطلالتها الجديدة القديمة وبقوامها الرشيق وتركوا العديد من التعليقات الايجابية على مسلسلها الأخير أسود فاتح الذي شاركت فيه معتصم النهار دور البطولة

والجدير بالذكر ان وهبي كانت قد أدخلت مدير أعمالها السابق محمد وزيري السجن بداعي سرقة أموالها وممتلكاتها في دولة مصر العربية والتي قدرت بحوالي 63 مليون جنيه مصري

ويشار الى ان ابنة هيفاء زينب فياض كانت قد احتلت الترند بفيديو غنت فيه رفقة ابنتها أغنية والدتها الشهيرة واتهمت باستغلال شهرة والدتها للتملق للجماهير وكسب المتابعين

اما على المستوى الفني فقد أثنى الجمهور على أداء وهبي في مسلسل أسود فاتح كما تمنوا الافراج عن فيلمها أشباح اوروبا الذي شاركت بطولته النجم المصري أحمد الفيشاوي