بـ «هوت شورت».. قمر تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة اللبنانية قمر جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وبحسب ما جاء في الصور التي نشرتها الفنان قمر عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.

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وظهرت الفنانة اللبنانية قمر بإطلالة جريئة، حيث ارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الاسود وجاكيت جلد.

وانتعلت حذاء بوت برقبه، ما منحها إطلالة عصرية أنيقة، أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت قمر على شعرها المنسدل، وارتدت إكسسوارات بسيطة متناسقة مع إطلالتها الأنيقة.

ويُذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية «Kiss My Lips»، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.