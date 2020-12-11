لهذا السبب أصدرت المحكمة حكمها بحبس تامر أمين عامين وكفالة 50 ألف جنيه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدرت محكمة جُنح مدينة نصر حكمًا بالسجن لمدة عامين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحبس ضد الإعلامي تامر أمين، فضلًا عن تغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني.

وحكمت محكمة الجُنح هذا الحكم ضد الإعلامي تامر أمين لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

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ووفقًا لما جاء في أوراق القضية التي حملت الرقم 47954 لسنة 2019، التي كان قد أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات.

وأشار المستشار هيثم عباس أنه بعد الإعلان عن هذا الأمر، تعرضت لموكلته ميرهان هشام عبد القادر لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات الفضائية.

وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش والسب والقذف والتنمر، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني.