تطور إطلالات رانيا يوسف.. من الكم والرقبة وحتى نسيان البطانة

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتادت الفنانة المتألقة رانيا يوسف على إثارة الجدل في كل إطلالاتها في كل مرة تظهر فيها، خاصة المهرجانات والحفلات الفنية، والتي كان أبرزها ظهورها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية وأربعين.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم أبرز الإطلالات التي اشتهرت بها الفنانة رانيا يوسف على مدار ظهورها في المهرجانات:

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فعلى مدار مسيرة الفنانة رانيا يوسف تطورت إطلالاتها لتكون أكثر جرأة، ففي بداية ظهورها كانت الفنانة رانيا يوسف ترتدي ملابس طويلة مقفولة من عند منطقة الصدر.

ومع تطور خطوط الموضة، بدأت الفنانة رانيا يوسف تفير من طريقة ملابسها لتعتد عبلى التصميمات الجريئة كما حدث العام الماضي في واقعة «البطانة» الشهيرة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة.