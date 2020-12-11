شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. يسرا شغالة رقص بصدر مكشوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لازالت أغنية “مليونير” تحقق نجاحا وتفاعلا كبيرا، وأحدث الفيديوهات كان للفنانة يسرا وهي ترقص على أنغامها.

ظهرت يسرا في الفيديو في سهرة خاصة ترقص مع مجموعة من أصدقائها على الأغنية الشهيرة التي قدمت في مسلسل “بـ100 وش”.

على جانب آخر تعاقدت يسرا على فيلم “ليلة العيد” تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتدور قصته حول 6 بطلات ويناقش قضايا قهر المرأة.

يذكر أن يسرا شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “خيانة عهد” من بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.