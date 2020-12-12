كأنهما توأم.. شبه لا يصدق بين إلهام شاهين ووالدتها.. لقطات نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شبه كبير أثار دهشة رواد مواقع التواصل بين الفنانة إلهام شاهين ووالدتها عفاف محمد عيا والتي توفيت في الخامس من أبريل عام 2008.

لقطات نادرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مدى الشبه بين الأم وابنتها بشكل يكاد يتطابق.

إلهام شاهين ولد في حي مصر الجديدة بالقاهرة، يوم 3 يناير عام 1960 درست المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية حورية من المريخ في نهاية السبعينيات، قدمت العديد من المسلسلات منها: أخو البنات، وقال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس.

كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية الناجحة فترة الثمانينيات والتسعينيات.. ولها أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام أمهات في المنفى، رمضان فوق البركات، الهلفوت، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل الجنتل، سوق المتعة.

حصلت إلهام شاهين على العديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام يا دنيا يا غرامي، الجنتل، لها تجارب في الإنتاج مؤخرا مثل أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد.