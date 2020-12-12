شكرا لقرائتكم خبر عن من اوضة نومها – شاهد شيما الحاج بتعمل حركات غير اخلاقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة شيما الحاج صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت شيما الحاج بفستان ابيض واسود من غرفة نومها بايحاءات غير اخلاقية .

وتجاوزت شيما الحاج، أزمة الفيديوهات الإباحية التي أثيرت حولها خلال الفترة الماضية، وأرادت أن تستكمل حياتها بشكل طبيعي، من خلال إعلان الخطوبة، وظهورها قبل أشهر في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكانت شيما الحاج أثارت جدلا كبيرا بظهورها على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الأخيرة.