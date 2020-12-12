كان نجم السهرات الخاصة بفنادق القاهرة.. شيريهان في أحضان زوجها الأول.. لقطات نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - جمالها اللافت وشهرتها الكبيرة في عالم الفن والاستعراض لفتت الأنظار إليها وتسابق الرجال للارتباط بها لكن رجل الأعمال علال الفاسي كان له النصيب في أن يكون أول أزواجها.

الثري العربي علال الفاسي رجل الأعمال السعودي من أصل مغربي ينتمي لعائلة عريقة وهو صهر الأمير تركي بن عبد العزيز وخال بعض من أبنائه تزوج من الفنانة شيريهان لكن الزواج باء بالفشل.

تم الطلاق بين الفاسي وشيريهان بعد الكثير من المشاكل والمشاحنات، أبرزها كان تحرير محضر ضدها من قبل زوجها بسبب رفضه نزولها المسرح وتقديم دورها في مسرحية “شارع محمد علي”، بحجة تعبها وخوفه عليها من حدوث مضاعفات تؤثر علي حالتها الصحية.

علال الفاسي هو شقيق الأميرة المثيرة للجدل هند الفاسي التي كانت بطلة للعديد من المشكلات التي وقعت في القاهرة حيث كانت إقامتها وقد اختفى الفاسي لفترة بعد خسارته في تجارة السكر.

كان علال الفاسي أحد نجوم سهرات القاهرة وضيفا دائما علي موائد النميمة سواء باستفزازاته المستمرة عبر احاطة نفسه بحاشية من البلطجية والبودي جارد.. أو نتيجة زيجاته المثيرة حيث تزوج من أجنبيات عدة.

اختفي علال فجأة وتوارت أخباره لكن في عام 2010 عاد علال مرة أخري حيث اشتبك مع شقيقته هند ثم هددها بكشف مزيد من فضائحها للصحف، وعندما حاول مدير أعمال شقيقته هاني عباس تهدئة علال عاجله بضربه واعتدى عليه ثم سبه بألفاظ خارجة فلم تجد هند أمامها إلا الانتقام بطريقتها وتمكنت من قطع كل الخدمات من مياه وطعام وكهرباء عن غرف علال وأمها الشيخة فايزة الفاسي والحاشية الخاصة بهما في فندق موفنبيك.

ونشرت الصحف وقتها أن المشكلة انتهت باعتذار معلن لمدير أعمال هند الفاسي ثم ظهر علال عقب مقتل أخته يوزع الاتهامات على عدة جهات بأنها وراء مقتلها.