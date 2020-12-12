شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ميرهان حسين تهز أردافها بوصلة رقص ساخنة للكبار فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مصفف الشعر هيثم دهب فيديو له من صالون التجميل الخاص به يجمعه بالفنانة ميرهان حسين وهما يرقصان سويا على الطريقة الخليجية.

وظهرت ميرهان حسين في الفيديو وهي تخضع لصبغة الشعر وبعدها صفف لها دهب شعرها، وفاجئها بدخوله بجلابية وغترة وعقال وهو يرقص على أنغام أغنية “تعال أشبعك حب”.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل “ختم النمر” بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج “سينرجي”، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.