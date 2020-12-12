لقاء مفاجئ يجمع أصالة بزوجها الأول.. هل يعودا إلى بعضهما؟.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الاتهامات المتبادلة بينهما لسنوات فوجئ جمهور المطربة السورية أصالة بلقاء جمعها مع زوجها الأول أيمن الذهبي.

شام الذهبي ابنة أصالة الكبرى نشرت صورة لها بصحبة والديها وشقيقها خالد الذهبي وأخويها التوأم من والدتها علي وآدم طارق العريان، عبر حسابها بتطبيق أنستجرام، وعلقت: الأسرة كل شيء.

كان أيمن الذهبي قد صرح مسبقا قائلا عن عودته لأصالة: أحلى شئ بيربطنا ببعض هما أولادنا دول أغلى شئ عندا وده الشئ المشترك بيني وبينها وأنا بدين بالشكر لأصالة على تربية أولادي وقدرت تربيهم صح وهي أم حنونة وأنا ممنون لها ولأولادي.

وعند حديث أيمن الذهبي عن ذكرياته مع أصالة لم يستطع تمالك دموعه وقال باكيا بينا ذكريات فظيعة وحلوة كتير مرحلة بحياتنا كانت كلها تعب وشقاء ونجاح .. لا يمكن أنسى الأماكن اللي بتذكرني فيها ومحطات بتذكرنا بمواقف حلوة أو مبكية أو مضحكة ولا يمكن يتنسى العشرة ، مشيرا إلى أنه سيساعد أصالة لو طلبت منه الوقوف إلى جانبها سواء على المستوى الفني أو الشخصي .

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن المخرج طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.