الجمهور يسخر من ياسمين صبري بسبب فيديو والفنانة تحذفه على الفور.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل والسخرية تسبب فيها مقطع مصور نشرته الفنانة ياسمين صبري على حسابها الرسمي بموقع أنستجرام.

في المقطع ظهرت الحروف الأولى من اسمها واسم زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على واجهة قصريهما.

حاولت ياسمين فى الفيديو تصوير قطتها التى وقفت أمام زجاج شرفة القصر، وظهر فى الفيديو لوحة من الجبس مثبتة على واجهة المبنى، حملت الحرف الأول من اسمها (Y) والحرف الأول من اسم زوجها (A).

وتنوعت تعليقات الجمهور على المقطع الذي انتشر بشكل لافت على مواقع التواصل، ما بين معجب بحالة الحب والاعتزاز التي يحملها الزوجان تجاه بعضهما البعض، وبين مؤكد على أن ياسمين قصدت استعراض تلك اللوحة وعرضها على الجمهور، وأن المقطع لم يكن عفوياً كما بدا فور نشره.

قامت ياسمين بحذف الـ “ستوري”، وذلك فور إعلان زوجها، أحمد أبو هشيمة نبأ وفاة والده اللواء السابق حمدي أبو هشيمة، وتقدم باعتذار من كل محبيه مؤكدا أنه سيتم دفن الفقيد بحضور أفراد العائلة فقط، كما سيقتصر العزاء على المكالمات الهاتفية والبرقيات التلغرافية فقط.