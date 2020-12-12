ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها برومانسية شديدة.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي بشكل رومانسي.

العوضي نشر صورا من حفل عيد ميلاده الذي أقامته له زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمنزلها حيث وضعت بالونات حمراء اللون على شكل قلب وأخرى ذهبية تحمل اسمه وتتوسط باقة من الزهور.

ووجه العوضي الشكر لزوجته لاحتفالها بعيد ميلاده حيث كتب شكرا حبيبتي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد وجهت التهنئة لزوجها الفنان أحمد العوضي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت ياسمين صورة لـ العوضي وهو يقبلها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.