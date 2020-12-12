أمينة رزق وفردوس محمد بالمايوه في لقطات نادرة جدًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتبطت الفنانة الراحلة أمينة رزق في مخيلة الجمهور بالحزن للأدوار التي جسدتها وتميزت بااتراجيديا.

لكن في حياتها الخاصة كانت أمينة رزق بعيدة عن تلك التركيبة النفسية فقد ظهرت في لقطات نادرة وهي ترتدي المايوه وفي أخرى تلعب الكرة.

ومن بين اللقطات النادرة واحدة جمعتها بالفنانة الكبيرة فردوس محمد وهما على الطئ رأس البر أثناء قضاء الصيف في العشرينيات.

كانت الفنانتان تعملان سويا في فرقة نجيب الريحاني.