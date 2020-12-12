شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فيفي عبده تظهر بقميص النوم الاسود القصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الراقصة المصريه فيفي عبده في أحدث إطلالة لها بعد إعلانها قبل أيام أنها تمر بأزمة صحية، حيث نشرت مقطع فيديو جديد، لطمأنة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على حالتها الصحية.

وعلقت فيفي عبده على المقطع قائلة ” اسكيوزمي ويلكم بااااك يا فوفة بحبكووووووا”.

وعرضت الراقصة فيفي عبده عبر الفيديو صورة قديمة لها في شقتها على الحائط بحجم طبيعي، ظهرت فيها بـ”قميص نوم” فاضح أظهرها وهي عارية ليكشف من جسدها أكثر مما ستر.

كما وعلقت الراقصة المصرية على صورتها بالثناء والتغزل: ”هذه أنا فوفا ما شاء الله عليا لا قوة إلا بالله”.

في وقت سابق شهدت الحالة الصحية للفنانة فيفي فيفي عبده انتكاسة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي خرجت فيه اليوم بفيديو على الجمهور تطلب منهم الدعاء.

ونشرت فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .قالت فيه: “وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة. وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم”.

وأضافت: “ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه”.

كما وتابعت: “بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول”.

وتعاني الفنانة فيفي عبده من آلام في الظهر ليس أكثر، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة. ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.