عبد الله نجل عمرو دياب ينشر صورة حبيبته الجديدة ويحذفها بعد دقائق (صورة)

أثار عبدالله عمرو دياب نجل المطرب والنجم عمرو دياب حالة من الجدل بعد نشره صورة برفقة إحدى صديقاته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير والتواصل الإجتماعي «إنستجرام».

ولاقت الصورة آراءً متباينة من قبل جمهوره، حيث عبر البعض عن إعجابه بالفتاة زاعمين أنها حبيبته الجديدة وإنهما بصدد الإعلان عن خطوبتهما فيما استهجن البعض الصورة موضحين أننا في مجتمع له تقاليد شرقية ولابد على عبدالله مراعاة العادات والتقاليد الشرقية للمجتمع.

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ويُذكر أن عبد الله عمرو دياب أسس فرقة موسيقية من أصدقائه وطرح أغنيته الأولي مطلع العام الحالي على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب ولاقت الأغنية أعجاب الجمهور.