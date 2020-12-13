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عبد الله نجل عمرو دياب ينشر صورة حبيبته الجديدة ويحذفها بعد دقائق (صورة)

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عمرو دياب وابنه عبد الله
عدن - ياسمين عبد العظيم - عمرو دياب وابنه عبد الله

أثار عبدالله عمرو دياب نجل المطرب والنجم  عمرو دياب حالة من الجدل بعد نشره صورة برفقة إحدى صديقاته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير والتواصل الإجتماعي «إنستجرام».

عبد الله عمرو دياب

ولاقت الصورة آراءً متباينة من قبل جمهوره، حيث عبر البعض عن إعجابه بالفتاة زاعمين أنها حبيبته الجديدة وإنهما بصدد الإعلان عن خطوبتهما فيما استهجن البعض الصورة موضحين أننا في مجتمع له تقاليد شرقية ولابد على عبدالله مراعاة العادات والتقاليد الشرقية للمجتمع.

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عبد الله عمرو دياب وصديقته

ويُذكر أن عبد الله عمرو دياب أسس فرقة موسيقية من أصدقائه وطرح أغنيته الأولي مطلع العام الحالي على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب ولاقت الأغنية أعجاب الجمهور.

عائلة عمرو دياب
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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