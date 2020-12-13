مادلين طبر تفجر مفاجأة: لو تزوج عمرو دياب من دينا الشربيني شرعيًا سيخسر نصف ثروته

عدن - ياسمين عبد العظيم - ما زالت أزمة النجم عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني تحظى باهتمام الوسط الفني وجمهور الفنان الكبير.

الفنانة مادلين طبر، قالت إن دينا الشربيني تستحق أن يضحي الهضبة عمرو دياب من أجلها.

وأضافت:عارفة أنه صعب جدا لو هو عمل زواج وارتباط شرعي هيكلفه نصف ثروته، لأنه طبعا زوجته زينة عاشور ست عظيمة وأنا بحترمها أوي، لكن هو ده القانون الإنجليزي.

النجمة اللبنانية تابعت على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي:عمرو دياب ودينا الشربيني في موقف صعب، إحنا متعاطفين مع دينا، لكن برضو لازم نحس بعمرو، وأعتقد أنهم هيلاقوا حل وسط.

استكملت: مش غلط الزواج العرفي، معترف به، فليكن وربنا يوفقهم، وأنا بحب أوي قصص الحب، فأتمنى أن قصة الحب دي متروحش، لأنهم عيشونا فرحة (يوم تلات) و(برج الحوت)، فمينفعش تنتهي، أنا بحب قصص حب النجوم أوي”.

وكانت أنباء ترددت خلال الفترة الماضية حول انتهاء علاقة المطرب عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا حتى الآن طبيعة علاقتهما خلال الأربع سنوات الماضية والتي ظهرت للنور منذ ديسمبر 2016.