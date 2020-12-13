مروة عبد المنعم تكشف أسرارها: هربت من والدي وعملت مندوبة مبيعات

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة مروة عبد المنعم أسرارا كثيرة عن حياتها الشخصية وقالت إن والدها لم يكن يعلم بدخولها مجال التمثيل.

مروة أضافت إنه عندما عرض مسلسل أم كلثوم اتصل البعض بوالدها وقالت: أخدني من شعري وجرني وحبسني في البلد، وبعدها هربت منه.

عبد المنعم تابعت خلال برنامج هاي شوجر الذي تقدمه ياسمين هنداوي وإيمان يسري، على قناة صدى البلد: أنا عملت إني انتحرت وأقنعته على إني هاسيب التمثيل بعد ما أخلص 5 مسلسلات لأنى متعاقدة عليهم، ولكن مسلسل الشعراوي اللي خلاه يهدأ شوية، وبعدها اتجوزت وانطلقت.

وأوضحت أنها عملت مندوبة مبيعات ومكتب سمسار عقارات ومشروعات قامت بعملها، مضيفة: أنا معرفش أكون ساكنة، هاموت ساعتها.