لأول مرة.. حسين فهمي يكشف اسمه الحقيقي امام الجمهور

حل الفنان الكبير حسين فهمي ضيفًا على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، في إحدى حلقات برنامجها «لايف من الدوبلكس»، والذي تقدمه على قناة ON.

وقال الفنان حسين فهمي في تصريحاته إن اسمه محمد حسين محمود فهمي، وأن أصحابه يدلعوه بـ«بيبسي».

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وأضاف الفنان حسين فهمي: «عشان زمان نزلت الإزازة وكانت طويلة وكنت ابتديت ابقا طويل فسموني كبيرة ولذيذة»، لافتا إلى أن والده درس علوم سياسية في باريس وبعد ذلك عمل سكرتيرا لمجلس الشيوخ، أما والدته فدرست الآداب في جامعة السوربون وكانت سيدة مجتمع.

أضاف فهمي أنه درس في كلية الحقوق لأن والده أراد ذلك، فضلا عن أن جده لأمه كان يعمل مستشارا وكثير من عائلة والدته يعملون في مجال القضاء، لكنه لم يكن يحب دراسة الحقوق، فتركها بعد عامين وانتقل لمعهد السينما ودرس إخراج.