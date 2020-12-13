شكرا لاهتمامكم بخبر سمير غانم يكشف قصة حبه لمديحة كامل ويصف هذه الفنانة بـ لهطة قشطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الفنان سمير غانم عن أول قصة حب في حياته كاشفا الكثير من الأسرار الشخصية والفنية في مسيرته الطويلة.

غانم قال إن والده كان يرفض انضمامه لعالم التمثيل لكنّه مع النجاح الذي حَقّقه تراجع عن موقفه وبات يظهر معه أثناء العروض الفنية التي كان يقدمها.

وكشف سمير غانم عن حديث خاص دار بينه وبين الفنان الراحل الضيف أحمد كان سبباً فيما هو عليه الآن من شهرة، قائلاً: في بداية حياتي كنت أخشى من ظهوري أمام الجمهور لشعوري بأنّ جورج سيدهم كان قادراً على الإضحاك، وكذلك الضيف أحمد الذي تحدّثت معه عَمّا أشعر به، لكنّه أكّد لي أنّني قادر على إضحاك الجمهور، ولا أنسى له هذا الموقف أبداً.

وروى سمير غانم قصة حبه للفنانة الراحلة مديحة كامل وقال: أنا أخجل من معاكسة أيّ امرأة، والوحيدة التي تحدثت معها وعَبّرت لها عن إعجابي بها الفنانة مديحة كامل.

وأضاف: أنا من اكتشفها وطلبت منها أن تُقَدِّم معي فقرة على المسرح، واستطاعت أن تلفت الأنظار، حتى نجحت بعد ذلك في أن تستكمل مسيرتها الفنية.

وتابع سمير غانم أن أول قِصة حب له كانت في فترة مراهقته: فترة الطيش بالنسبة لي كانت في المراهقة وخلالها أحببت ابنة الجيران وكانت يونانية، وهي الوحيدة التي أحببتها في هذه الفترة.

وكشف سمير غانم عن إعجابه بالفنانة الراحلة زبيدة ثروت واصفا إياها بـ”لهطة القشطة” وقال: كنت دايما بروح الكلية عشان أشوف الفنانة زبيدة ثروت.

وقال سمير غانم إن المرأة مهمة في حياة الرجل، وأصبحت المرأة موجودة على السوشيال ميديا أكثر من الرجال.

كلام سمير غانم جاء خلال استضافته ببرنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ورى خلال قصة فصله من كلية الشرطة وقال: عندما علمت بأنّني تمّ فصلي من كلية الشرطة صدمت لدرجة أنّني لم أعد للمنزل، ممّا تسبّب في قلق والدتي ووالدي الذي بحث عني، لكنّي عُدت في ساعة متأخرة ولم يتحدّث أيّ منهما معي عما حدث وساعدوني على تجاوز هذه المحنة.

وتابع: مجموعي جعلني ألتحق بكلية الزراعة في الإسكندرية لأنضم لمجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا الذين تخرجوا في الكلية، منهم الفنان عادل إمام، ومحمود عبد العزيز، وكنت أرسب بشكل مستمر لرغبتي في الاستمرار في الكلية.