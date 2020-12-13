لن تصدق كيف أصبح شكل لبنى عبد العزيز بعد فترة من الغياب؟!

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، حيث ظهرت عليها ملامح تقدم العمر.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من محبي الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، والذين أكدوا انها مازالت تتمتع بملامحها جميلة رغم تقدّمها في السنّ.

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يذكر أن الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز قد أشارت إلى أنها لم تجد بين الأدوار التي عُرضت عليها ما يناسبها، مع تأكيد حرصها على الحفاظ على تاريخها الفني.