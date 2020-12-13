شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. نيكول سابا شهيرة تفاجئ الجميع بلبس الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة اللبنانية الشهيرة، نيكول سابا، الجمهور بنشر صورة لها مرتدية الحجاب الإسلامي على الرغم من كونها مسيحية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نيكول سابا مرتدية الحجاب، وعلقت عليها قائلة: “هلا بالخميس”، ما أثار جدلاً واسعاً بين جمهورها و متابعيها من رواد السوشيال ميديا متسائلين عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة، خاصة أنها مسيحية.

وعلى الرغم من عدم توضيح “سابا” لسبب صورتها بالحجاب، كشف البعض أن الفنانة اللبنانية التقطت الصورة باستخدام فيلتر أحد التطبيقات.

وتفاعل الكثير من معجبيها و متابعيها على الصورة بمجرد نشرها بكتابة التعليقات التي تباينت ما بين الدهشة و بين الدعاء فكانت أبرزها : “ان شاء الله ربي يمن عليكي بالاسلام”.

وقال آخر :” لقد أزداد وجهك روعه وجمالا بالحجاب الإسلامي”.، فيما علق آخر بالقول :” جميلة .. من غير حجاب أحلى .. شو معنى الصورة”.

وعلى الرغم من الضجة التي أثارتها الصورة، إلا أن نيكول سابا لم تعلق لتوضح سبب نشرها الصورة بالحجاب، والتي أثارت الجدل بين العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.