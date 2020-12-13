شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. سلمى الشيمي بصدر شبه عاري وتستعرض منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الموديل المصرية سلمى الشيمي جلسة تصوير جريئة وحديثة لها، بعد الافراج عنه في قضية جلسة منطقة سقارة الأثرية التي أثارت ضجة كبيرة وتسببت بضبطها والتحقيق معها.

وظهرت سلمى الشيمي، في جلسة التصوير الحديثة، مرتدية بنطالًا ضيقا للغاية، وفانيلة لامعة بدون أكتاف، ووجهت منطقة حساسة نحو الكاميرا، واسدلت شعرها على امتداد ظهرها وصولا إلى أردافها.

وحظيت صور الشابة المصرية، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، بتداول واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عارضة الأزياء المصرية، في تصريحات تلفزيونية، بعد أيام قليلة من انتهاء التحقيق معها، إن عدد كبير من الشباب تقدم لطلب يدها للزواج.

وأرجعت سبب طلب الزواج منها من قبل أعداد كبيرة من الشباب، إلى جلسة التصوير المثيرة التي ظهرت فيها، في وقت سابق وهي ترتدي زي الملكة كيلوباترا بمنطقة سقارة الأثرية والتاريخية.

وفي السياق، أفادت سلمى الشيمي صاحبة فوتوسيشن معبد سقارة بأنها لم تكن تتوقع أن يتم ضبطها والتحقيق معها. مضيفة: “أنا مصدومة من اللي حصل ومكنتش متخيلة أن الموضوع يوصل لكده”.

وقالت الشيمي، خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» : «أنا دفعت تذكرة دخول معبد سقارة ودفعت مبلغ 1500 مقابل تصريح تصوير فوتوسيشن مثل اي فنانة أو ممثلة.

وأضافت أنها ورغم دفعها قيمة التصريح، إلا ان الحارس لم يسلم لها التصريح واذنوا لها بالدخول. مبدية استغرابها من القبض عليها، موضحة أنه أفرج عنها من النيابة بكفالة 500 جنيه وان القضية لا تزال مستمرة.

وأكدت أنها حريصة على تصويرها لـ «فوتوسيشن» من فترة لأخرى لانه جزء من عملها كعارضة أزياء، منوهة إلى أن هناك رد فعل غير طبيعي من الدول العربية والأجنبية بسبب إعجابهم بجلسة التصوير في معبد سقارة.

وأشارت إلى أنها تعمل عارضة أزياء مصرية وعربية، منذ كانت في مرحلة الثانوية، وأنها مثل اي فتاة مصرية بدأت في عرض الملابس وهي طفلة عمرها 9 سنوات، ودخلت المجال عن حب، ومثلها الأعلى الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، قبل نحو 10 ايام، بإخلاء سبيل فتاة فوتوسيشن الاهرامات سلمى الشيمي والمصور حسام محمد بكفالة 500 جنيه لكل منهما، بعد يوم من حجزهما والتحقيق معهما.