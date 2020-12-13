بعد أزمة بطنها العارية.. يسرا اللوزي ترد على الهجوم بغضب شديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الهجوم الذي تعرضت له الفنانة يسرا اللوزي بسبب صور حملها والتي ظهرت فيها ببطن عارية ردت يسرا بقوة على هذا الهجوم.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد اتهمت يسرا اللوزي بالتجاوز الأخلاقي وعدم مراعاة الذوق العام والتقليد الغربي دون مراعاة وجودها في مجتمع شرقي، حيث كان أغلب الهجوم لها من قبل متابعيها على انستجرام.

يسرا اللوزي علقت على الجدل والهجوم الذي أُثير حول جلسة تصويرها أثناء الحمل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس.

وقالت: من كام سنة نزلت صور حلوة وقلت صباح الخير واتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة وتعودنا منردش عليها، لأن لو لو هقعد أرد على أي حاجة عمرى ما هلحق أعيش حياتي.

وتابعت يسرا: كنت أتمنى الناس تقرا المقال اللي نزل مع الصور وتفهم طبيعة الموضوع، قبل ما تهاجمني.

وأضافت: أنا عاملة الصور كنوع من أنواع التوثيق، وحسيت إني عايزة يبقى عندي صور فنية زي اللوح بتاعت زمان. الموضوع كان فني أكتر من أي حاجة والسوشيال ميديا بقت كلها كذب في كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب وكل الناس بتضحك على كل الناس والسوشيال ميديا مهمة ولكن أنا عندي معتقدات معينة ومش هتغير.

وأنهت يسرا حديثها قائلة: بحب الناس تشوفني زي ما أنا بكل أبعاد شخصيتي، وحقيقي كان هدفي من الصورة إن الستات تفتخر بأمومتها وتتقبّل شكلها في الحمل. أنا بحترم الجميع لكن مش من حق حد يشتم حد.