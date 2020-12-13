ابنة نيللي كريم الشابة تشعل مواقع التواصل بجمالها اللافت.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشعلت الفنانة نيللي كريم مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن صورتها مع ابنتها الكبرى سيليا التي أصبحت بعمر الشباب.

جمال سيليا اللافت جعلها حديث مواقع التواصل حيث شاركت نيللي متابعيها وجمهورها، الصورة عبر الاستوري الشخصي لها على إنستجرام، بصحبة ابنتها التي تشبهها بشكل كبير، وكتبت في تعليقها على الصورة: أميرتي.

فور نشر الصورة تفاعلت صفحات المعجبين مع ظهورها، ونشرت صورتهما عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حيث إنّها من المَرات القليلة التي تُشارك فيها نيللي متابعيها بصورة مع ابنتها.

نيللي كريم تُحافظ على حياتها الخاصة بعيداً عن الإعلام، لكنّها بين الحين والآخر تنشر عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام صوراً مع ابنتيها.