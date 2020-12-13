هو انت بتاع ستات؟.. رد صادم من محمود حميدة على هذا السؤال

عدن - ياسمين عبد العظيم - فوجئ الفنان الكبير محمود حمسدة بسؤال من أحد المتابعين والمعجبين ورد عليه بشكل صادم.

من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعيفيس بوك رد محمود حميدة على سؤال: بيقولوا عليك عكس شخصيتك وانك بتاع ستات هل ده حقيقي!.

وقال حميدة مازحاً: انا عايز اعرف الي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثي اصل لو ذكر هو المفروض الراجل يكون ايه مش بتاع ستات؟، الا بقى لو انت بتدور علي فضايح دي حاجة تانية”.

وعُرض للفنان محمود حميدة مؤخرًا مسلسل لما كنا صغيرينبطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.