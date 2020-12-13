بعد ظهورها عارية تمامًا.. يسرا اللوزي تفاجئ الجمهور من جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد حالة الجدل التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال فترة الحمل، عادت لتتصدر الأضواء من جديد.

فمن خلال تصريحات صحفية لها، علقت الفنانة يسرا اللوزي، على جلسة التصوير المثيرة للجدل قالت: «نزلت صور حلوة وقلت صباح الخير وبرضوا اتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا».

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وتابعت الفنانة يسرا اللوزي: «اتعودنا على التعليقات السخيفة وتعودنا برضو منردش عليها، ولو هقعد أرد على أى حاجة عمرى ما هلحق أعيش حياتى».

وطالبت الفنانة يسرا اللوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، منتقديها بقراءة المقال على مجلة فوج وتفهم طبيعة الموضوع، قائلة: «أنا عمله الصور كنوع من أنواع التوثيق وحسيت إنى عايزة يبقى عندي صور فنية زى اللوح بتاعت زمان».

واستكملت: «الموضوع كان فني أكتر من أى حاجة والسوشيال ميديا بقت كلها كذب فى كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب وكل الناس بتضحك على كل الناس والسوشيال ميديا مهمة ولكن أنا عندى معتقدات معينة ومش هتغير».

وتسببت تصريحات الفنانة يسرا اللوزي في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها الجمهور لجرأتها وعدم احترامها للعادات والتقاليد العربية.