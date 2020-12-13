رقم خيالي.. لن تصدق كم سيفقد عمرو دياب من ثروته إذا أعلن زواجه من دينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشارت تقارير فنية إلى أن هناك عدد من الفنانين دخلوا في وساطات بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني لحل الأزمة بينهما.

وأوضحت التقارير أن الوسطاء ما زالوا يمارسون ضغوطا لتقريب وجهات النظر بين عمرو دياب وزوجته دينا الشربيني في محاولة للصلح بينهما بعد انفصال حدث منذ شهر.

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وفي السياق ذاته كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان عمرو دياب أن خوف «الهضبة» من فقدان نصف ثروته بسبب إمكانية لجوء زوجته الأولي زينة عاشور إلي الطلاق البريطاني الذي يسمح لها بالحصول على نصف ثروة زوجها غير صحيح.

وأوضحت المصادر أن الفنان عمرو دياب عبر بالفعل عن استعداده للتنازل عن نصف ثروته للاستمرار مع دينا الشربيني غير أنها وفق المصادر خالفت الشروط التي وضعها عمرو دياب قبل الارتباط بها رسميا ما أدي إلى القطيعة بينهما.

ولفتت المصادر أنّ سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل وليس الغيرة أو رغبة دينا في الزواج الرسمي، إلا أن التقارير أكدت أن زينة عاشور ستحصل على ما يقرب من 25 مليون دولار من الفنان عمرو دياب إذا أعلن زواجه بشكل رسمي بموجب القانون البريطاني.

معروف أن عمرو دياب يحتل المركز الثاني في قائمة أغني الفنانين العرب بثروة تقدر بحوالي 45 مليون دولار، من خلال بيع أكثر من 50 ألبوما خلال مشواره الفني الذي بدأه في عام 1983، وحققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجمت كثيرا من أغانيه إلى عدد من اللغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية.

كانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر قد فجرت قضية الطلاق البريطاني عندما أجابت عن سؤال طُرح عليها خلال حضورها فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، حول علاقة الممثلة دينا الشربيني بالنجم عمرو دياب.