صافيناز تثير الجدل بظهورها من حمامها بدون ملابس (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بنشرها صورة جديدة لها.

ومن خلال صورة نشرتها من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت من منزلها.

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وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز في الصورة مرتدية «البورنص» بدون أي ملابس، مما دفع جمهورها ومتابعيها للاعتقاد بأن الصورة تم التقاطها في حمام منزلها.

وفي وقت سابق، كانت قد نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها من على شاطئ البحر إلا أنها سرعان ما حذفته.

وحذفت صافيناز الفيديو الذي صورته عبر خاصية «اللايف» بعد لحظات من نشره، أظهر أجزاء حساسة من جسدها، خلال تواجدها في شرم الشيخ.

وعلى غرار لايف غادة عبد الرازق الذي أثار ضجة كبيرة فى وقت سابق.. ظهرت الراقصة صافيناز مرتدية مايوه، مغازلة متابعيها على “فيسبوك” بكلمات رقيقة.