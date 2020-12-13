لحظة سقوط ملابس صافيناز على البحر.. والجمهور يرد: «شفنا كل حاجة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو كانت قد حذفته الراقصة الاستعراضية صافيناز من على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاءت تلك الخطوة بعدما نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها من على شاطئ البحر إلا أنها سرعان ما حذفته بسبب ظهور إزاء حساسة من جسدها.

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وحذفت صافيناز الفيديو الذي صورته عبر خاصية «اللايف» بعد لحظات من نشره، أظهر أجزاء حساسة من جسدها، خلال تواجدها في شرم الشيخ.

وبعد ذلك، أثارت الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال صورة نشرتها من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت من منزلها.

وظهرت الراقصة الاستعراضية صافيناز في الصورة مرتدية «البورنص» بدون أي ملابس، مما دفع جمهورها ومتابعيها للاعتقاد بأن الصورة تم التقاطها في حمام منزلها.

وعلى غرار لايف غادة عبد الرازق الذي أثار ضجة كبيرة فى وقت سابق.. ظهرت الراقصة صافيناز مرتدية مايوه، مغازلة متابعيها على “فيسبوك” بكلمات رقيقة.