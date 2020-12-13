شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج.. كيم كاردشيان تعرض ملابسها الداخلية للبيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الممثلة الأمريكية كيم كاردشيان، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وهي تروج لأحدث تشكيلة من ماركتها.

وظهرت كيم كارداشيان، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وهي تعرض مجموعتها الجديدة للملابس الداخلية .

يذكر أن أطلقت كيم كارداشيان العلامة التجارية “سكيمس” منتجها الخاص من الملابس الداخلية الخاصة بالتنحيف، يوم 10 سبتمبر ، ليتم بيع جميع القطع الموجودة.