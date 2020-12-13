شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ريهام سعيد تضع سما المصري في ورطة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطورات جديدة من شأنها أن تضاعف من مصيبة سما المصري تقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري ضد الفنانة سما المصري تتهمها فيه بالسبق والقذف وانتهاك حرمتها بعدما قامت سما بإعداد ونشر مقطع فيديو للتعليق على تصريحات ريهام في قضية السمنة والتي تسببت في إيقافها عن العمل لمدة عام بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

البلاغ تقدم به شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن ريهام عمرو عصمت وشهرتها ” ريهام سيعد” إلى للنائب العام ويحمل رقم 11 598 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد السيدة سامية أحمد عطية وشهرتها ” سما المصري”، بتهمة السب والقذف.

أكد شعبان في بلاغه أنه في غضون شهر أغسطس 2019 قامت المشكو في حقها بعمل مقطع مصور “فيديو” مدته 11 دقيقة تقوم من خلاله بالحديث والتعليق على الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وتابع: وجهت المشكو في حقها عبارات تعد سبًا وقذفًا وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة لموكلتي، ومنها: متنسيش إنك كنتي في يوم من الأيام شبه برميل الطرشي، أنا فاكرة لما قابلتك كنا بنخلص قضية فتاة المول في فندق سفير كنتي رفيعة وشميت ريحتك من على بعد، وكنتي قاعدة تحت رجلي يا ريهام وكنتي مذلولة قدامي.

أضاف: الفيديو تم نشره على حساب إنستقرام الخاص بسما المصري، وعلى قناتها بموقع يوتيوب”، مشيرًا إلى أنّها تستغل شهرة موكلته للترويج لزيادة المشاهدات على شبكة المعلومات الدولية وزيادة مكاسبها المادية.

واشار في بلاغه إلى أن المشكو في حقها قامت بتوجيه عبارات تعد سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للشاكية ومن ضمن هذه العبارات” متنسيش إنك كنتى في يوم من الأيام شبه برميل الطرشى”، و”عملتى شفط ” وكذلك عبارة “فاكرة لما قابلتك كنا نخلص قضية “فتاة المول” في فندق كنتى رفيعة وكنت شامة ريحتك من على بعد”.

وأشارت الشاكية في بلاغها أنه تم نشر هذا الفيديو على حساب انستقرام الخاص بالمشكو في حقها وعلى قناتها على اليوتيوب بدافع الترويج وزيادة المشاهدات على شبكة الانترنت وزيادة مكاسبها المادية

وطالب شعبان في ختام بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.