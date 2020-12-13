شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. بطلة الافلام المخلة لبست الأسود الشفاف وبينت كل حاجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت منى فاروق صورًا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أحدث اطلاله لها.وظهرت منى فاروق بإطلالة انيقة مرتدية فستان شيفون مفتوحا من الساق باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على ترك شعرها ووضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها وهو ما جعل إطلالتها تكشف عن أنوثتها.

وتحرص منى فاروق على تنسيق قطع الإكسسوار البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم بتطبيق تسريحات الشعر البسيطة وصيحات الماكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.

يذكر أن احدث أعمال منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل “الأب الروحي” ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت العام الماضى فى مسلسله “ظل الرئيس” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل “الأب الروحى” من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل “رحيم” الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وشاركت أيضا في مسلسل “قيد عائلى” بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.

يذكر أن منى فاروق نشرت فيديو لها منذ فترة قصيرة تتحدث فيه عن أزمتها التي تسببت في دخولها السجن وكيف يتعامل معها المقربون منها، وهددت بالانتحار.

