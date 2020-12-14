اختفت عن الأضواء وحادث سرقة أعادها.. هكذا صدمت شيرين سيف النصر الجمهور بملامحها المتغيرة.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من نجمات حقبة التسعينات تميزت بجمالها اللافت وملامحها الأوروبية ما جعلها واحدة من نجمات الصف الأول خلال تلك الفترة.

شاركت شيرين سيف النصر في مجموعة من الأعمال الدرامية كان أهمها الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون مع النجوم حسين فهمي وأحمد عبد العزيز.

كما شاركت الفنان أحمد عبد العزيز أيضا بطولة مسلسل من الذي لا يحب فاطمة مع جيهان نصر عن قصة الكاتب أنيس منصور.

في السينما شاركت النجم عادل إمام فيلمي النوم في العسل وأمير الظلام فيما شاركت النجم الراحل أحمد زكي بطولة فيلم سواق الهانم.

ولدت شيرين سيف النصر يوم 27 نوفمبر عام 1967، في الأردن، لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي إلهام سيف النصر، وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

في عام 1992 تخرجت شيرين في كلية الحقوق، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس في أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما.

فاجئت شيرين الجمهور باعتزالها الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى بعد الطلاق وكان آخر أعمالها مسلسل أصعب قرار في عام 2007 لتختفي بعد ذلك عن الأضواء.

عادت شيرين سيف النصر لتتصدر عناوين الصحف والمواقع بعد حادث سرقة تعرضت له حيث اتهمت صديقتها بسرقة مجوهراتها، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه.

وخلال المحاكمة ظهرت شيرين سيف النصر بشكل صادم حيث بدت بملامح متغيرة ووزن زائد ما دفعها لأن تخرج نافية أن تكون الصور لها لكن مصادر أمنية أكدت أن الصور تخص الفنانة شيرين سيف النصر وأنها التقطت أثناء محاكمة صديقتها بتهمة السرقة.