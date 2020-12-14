أول تعليق لعمرو أديب عن أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - دافع الإعلامي عمرو أديب عن الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، واهتمام ومتابعة الجمهور بنبأ الانفصال المتداول منذ 15 يوما.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «الحكاية»، والذي على شاشة «MBC مصر»: «أنا فاهم طبعا إن الشخصيات العامة ملك الجمهور، لكن فين المجتمع الشرقي؟! فين المجتمع المهذب، بس فين الحياة الخاصة؟! أنا بتكلم عن أسماء كبيرة، أصل فلان قال لفلانة كذا، وهي عملت كذا».

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وأضاف: «أرجو نحترم الحياة الشخصية للمشاهير والفنانين، اللي بيحصل عيب، الرئيس الراحل السادات عمل قانون سماه (قانون العيب)».